Столичные полицейские выявили противозаконную деятельность по выводу денежных средств в иностранной валюте за рубеж. Более 4 млн евро были переведены за рубеж под видом поставки медицинского оборудования, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования. В соответствии с условиями договора на счет поставщика-нерезидента были переведены денежные средства в размере более 4 млн евро.

«Однако при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте», — отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых — представителей компании заказчиков. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второго — в виде подписки о невыезде.