Полиция Харьковской области Украины устанавливает обстоятельства повреждения банкомата в ночь на понедельник. Об этом сообщает отдел коммуникации ведомства.

Инцидент произошел 26 июня около 2:30 в поселке Высокий. В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Октябрьская». Он рассказал, что в данном населенном пункте около магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги.

Сумма похищенных средств устанавливается.



Расследование ведется по статье о краже. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это до восьми лет лишения свободы.