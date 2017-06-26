Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.
Так, «Максимум» (от 10 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока договора привлекается под 5,7—7,95% годовых.
«Перспектива» открывается на сумму от 10 тыс. рублей под 5,2—7,45%, а «Комфорт» — от 100 тыс. рублей под 4,7—6,95%, «Капитал» — от 3 млн рублей под 7,45—7,95% годовых. Проценты по указанным вкладам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Сроки привлечения средств — от одного месяца до двух лет («Капитал» — от трех месяцев). Вклад «Максимум» не пополняется.
На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является председатель правления банка Евгений Лотвинов с долей в 25,57% акций. Пакет в 8,24% принадлежит председателю совета директоров банка Игорю Лейтису, занимающему также пост генерального директора ЗАО «Адамант». Кроме того, акционерами «Александровского» являются Наталья Баландина, Наталия Ворошило, Марина Головина, Светлана Тетерина, Евгений Дударов, Дмитрий Путенихин (у каждого по 8,06%), Александр Красняков (7,79%), Дмитрий Истюфеев (7,53%) и Павел Шевцов (2,4%). На миноритариев приходится 0,02% акций.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 16,58 млрд рублей (165-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,97 млрд, кредитный портфель — 5,75 млрд, обязательства перед населением — 6,22 млрд.