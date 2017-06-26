Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Так, «Максимум» (от 10 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока договора привлекается под 5,7—7,95% годовых.

«Перспектива» открывается на сумму от 10 тыс. рублей под 5,2—7,45%, а «Комфорт» — от 100 тыс. рублей под 4,7—6,95%, «Капитал» — от 3 млн рублей под 7,45—7,95% годовых. Проценты по указанным вкладам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Сроки привлечения средств — от одного месяца до двух лет («Капитал» — от трех месяцев). Вклад «Максимум» не пополняется.