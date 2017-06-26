Банк «Премьер Кредит» изменил условия по двум вкладам в рублях.

ПАО «Банк Премьер Кредит» — небольшой по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, а также обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Важнейшими источниками фондирования являются депозиты населения и собственный капитал.

На текущий момент бенефициарами банка являются Сергей Пугачев (10%), Дмитрий Кузнецов (10%), а также председатель совета директоров банка Владимир Косарев, члены совета директоров Александр Калугин, Денис Руднев и Рамиль Фаттахов, Николай Андреев, Павел Ачалов, Анатолий Васильев, Николай Логунов, Гузель Галимянова и Петр Дорофеев, каждый из которых владеет пакетом в 8% акций. Стоит отметить, что Сергей Пугачев также является совладельцем АО «К2 Банк» с долей в 10%.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,90 млрд рублей (362-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,44 млрд, кредитный портфель — 2,31 млрд, обязательства перед населением — 1,51 млрд.