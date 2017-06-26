Приобретение «хороших» активов проблемных итальянских банков Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca крупнейшим розничным банком страны Intesa Sanpaolo может привести к закрытию примерно 600 филиалов и сокращению 3,9 тыс. сотрудников, сообщает Reuters со ссылкой на заявление кредитора.

Итальянское правительство, получив одобрение Еврокомиссии, запускает процесс ликвидации двух региональных банков, которая может обойтись бюджету в 17 млрд евро. «Хорошие» активы будут переданы в Intesa.

Intesa Sanpaolo готов выкупить за 1 евро «хорошие» активы двух итальянских банков Крупнейший в Италии розничный банк Intesa Sanpaolo готов выкупить за 1 евро «хорошие» активы двух итальянских банков — Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, базирующихся в Венето, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Правительство разработало указ о ликвидации банков, который должен быть принят парламентом в течение 60 дней. Правительство выплатит Intesa 5,2 млрд евро и предоставит гарантии на сумму до 12 млрд евро.

На прошлой неделе Intesa Sanpaolo заявил, что готов купить «хорошие» активы двух проблемных банков за 1 евро, но при условии, что правительство согласится взять на себя расходы по ликвидации банков.

Intesa заявил в понедельник, что контракт, который он подписал по покупке банков, может стать недействительным, если указ не будет утвержден или будет изменен таким образом, чтобы сделать сделку более дорогостоящей для кредитора.



На фоне достигнутого соглашения акции Intesa выросли на 3,2%.