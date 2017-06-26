Алмазэргиэнбанк предлагает оформить новые дебетовые карты JCB Standard и JCB Gold.

По картам предусмотрен cash back за покупки, совершенные за пределами РФ, в размере 1% от суммы. Максимальная сумма возврата составляет 2 тыс. рублей в месяц по «стандартной» карте и 3 тыс. рублей — по «золотой».

Стоимость первого года обслуживания JCB Standard составляет 600 рублей, 18 долларов, 18 евро, со второго года — 500 рублей, 16 долларов, 16 евро. По JCB Gold — 2,4 тыс. рублей, 50 долларов, 50 евро за первый год и 1,8 тыс. рублей, 40 долларов, 40 евро — за последующие. Срок действия карт — три года. Плата за услугу СМС-информирования — 55 рублей в месяц.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка до 1 млн рублей для Standard и до 2 млн рублей для Gold не взимается, свыше — составит 5% от суммы превышения. В банкоматах или кассах сторонних банков за снятие средств в размере не более 5 тыс. рублей, 100 долларов, 100 евро для Standard и 35 тыс. рублей, 500 долларов, 500 евро в месяц плата не берется, свыше — взимается в размере 1%, минимум 120 рублей, 5 долларов, 5 евро.

«В дальнейшем банк планирует выпуск совместной карты JCB и национальной платежной системы «Мир», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.