Пресс-служба Кремля в случае блокировки Telegram может перейти на другой мессенджер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать спор создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора.

«Хотел бы сказать, что это не наш вопрос. Этим занимается (глава Роскомнадзора Александр. — Прим. ред.) Жаров, это вопрос соблюдения норм, которые предписываются действующим законодательством», — заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, каким мессенджером будет пользоваться пресс-служба Кремля в случае блокировки Telegram, Песков сказал: «Перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор».



Ранее Роскомнадзор потребовал в соответствии с российским законодательством сведений о компании, которая управляет Telegram, под угрозой блокировки мессенджера (прим. Банки.ру).