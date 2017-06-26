Средний показатель возмещения средств компаниям банками, лишившимися лицензий, не превышает 16%, отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Банкротство любого банка влечет финансовые трудности для всех его клиентов… Масштабы бедствия можно представить, если обратиться к оценкам экспертов. Так, по данным одного из рейтинговых агентств, в период с 2009 по 2015 год средний показатель возмещения банками средств компаний составлял лишь около 10%. Банк России полагает, что в среднем с 1991 года предприятия смогли вернуть около 6% своих средств. С помощью Агентства по страхованию вкладов этот показатель увеличился до 16%», — сообщила она в понедельник на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

По ее словам, тяжелее всего приходится предприятиям малого бизнеса, для которых отзыв лицензии у банка может стать «собственным банкротством».

«Скромные размеры не дают им возможности диверсифицировать собственные риски. Зачастую они используют небольшие кредитные учреждения. При этом не каждый представитель малого бизнеса самостоятельно способен отследить финансовую устойчивость банка или правильно «считать» открытую информацию Центрального банка. Плюс законодательство им определило третье место в очереди кредиторов на возмещение потерь. В результате форс-мажорных обстоятельств такие организации остаются практически без защиты», — констатировала Матвиенко.

По ее мнению, эффективным решением было бы страхование средств на счетах субъектов малого бизнеса. Недавно соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, напомнила она.

«В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано 946 кредитных организаций. Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия. Практически все они признаны банкротами, в отношении них открыто конкурсное производство», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в целом в России закрывается в среднем около 100 банков ежегодно. «Понятно, что выведение с рынка неустойчивых и недобросовестных игроков обеспечивает надежность и стабильность всей национальной финансово-кредитной системы. И если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору», — отметила Матвиенко.

Она привела данные Агентства по страхованию вкладов, согласно которым 80% российских банков лишились своих лицензий в результате криминальных действий их собственников и руководителей. Наибольшее распространение получили схемы по кредитованию своих же собственников, завышению стоимости активов и фиктивной капитализации, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в преддверии процедуры банкротства «активы банков превращаются в необеспеченные кредиты и векселя несуществующих компаний».

«С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию», — заявила спикер.