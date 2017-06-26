ВТБ Банк Москвы снизил ставку по сезонному вкладу на 0,3 процентного пункта.
«Быстрый доход» открывается клиентам, не являющимся вкладчиками банка, или держателям зарплатных карт по 31 июля этого года. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, срок привлечения средств — 121 день, ставка — 8% (ранее — 8,3%) годовых.
Начисленные проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.