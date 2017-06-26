ВТБ Банк Москвы снизил ставку по сезонному вкладу на 0,3 процентного пункта.

«Быстрый доход» открывается клиентам, не являющимся вкладчиками банка, или держателям зарплатных карт по 31 июля этого года. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей, срок привлечения средств — 121 день, ставка — 8% (ранее — 8,3%) годовых.

Начисленные проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.