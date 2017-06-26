ООО «Алтынбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Республика Татарстан). Ключевым направлением деятельности фининститута является расчетно-кассовое обслуживание и кредитование местных субъектов малого и среднего бизнеса. Ресурсная база кредитной организации построена на средствах корпоративных клиентов (как в виде остатков на расчетных счетах, так и в виде срочных депозитов) и дополняется собственным капиталом. Регулярно выступает нетто-кредитором на межбанковском рынке.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, бывший председатель правления банка «Ак Барс», заслуженный экономист Республики Татарстана Талгат Абдуллин и его родственники: председатель правления банка Ринат Абдуллин, директор ООО «Бизнес-Инвест», член совета директоров Булат Абдуллин, Амина Абдуллина и Эльвера Абдуллина, совместно контролирующие порядка 90,18% акций общества, в том числе через ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (ОАО «КУГР»)*. В числе акционеров также Шамиль Бикмаев и немецкая фирма «Knauf Gerbryuder Fervaltungsgezelshaft» (соответственно 5,41% и 3,39% акций через участие в ОАО «КУГР»), Сююмбика Зиганшина (1,01%).