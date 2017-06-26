Решение о размещении средств компании «РусГидро» в банке «Пересвет», который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, было ошибочным. Об этом заявил в ходе годового общего собрания акционеров «РусГидро» глава совета директоров компании, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Когда говорится, что банк был надежным, звучит довольно забавно, правда? Мы все-таки считаем, что это была ошибка, мы об этом уважаемым коллегам из правления сказали, рекомендовали им посмотреть, кто эту ошибку сделал, и не допускать впредь. Смотреть нужно верх банков по надежности, а не искать в середине, кого мы там найдем», — отметил Трутнев, отвечая на заявления члена правления «РусГидро» Андрея Казаченкова о том, что на момент размещения средств компании банк «Пересвет» удовлетворял всем необходимым критериям.

«Неправильно говорить, что группа «РусГидро» держала деньги в ненадежном банке. Когда произошла эта ситуация в банке «Пересвет», банк полностью удовлетворял всем жестким критериям надежности, которые «РусГидро» и государственные компании предъявляют ко всем банкам-контрагентам. В банке хранили деньги многие государственные компании, поскольку банк по структуре акционеров в какой-то степени являлся квазигосударственным», — сказал Казаченков.

По его словам, в компании были ужесточены меры по отбору банков, приняты кадровые решения по тем, кто взаимодействовал с «Пересветом».

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел в банк «Пересвет» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен еще на три месяца. По данным на 1 января 2017 года, «дыра» в капитале банка «Пересвет» составляла 45,82 млрд рублей. В ходе дальнейших проверок выяснилось, что в капитале банка образовалась «дыра» почти в 104 млрд.

В рамках процедуры финансового оздоровления «Пересвета» было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал.



20 февраля 2017 года функции санатора банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля ЦБ РФ окончательно утвердил санацию кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд рублей. Корпоративные кредиторы также выделят на закрытие «дыры» в капитале банка 70 млрд рублей. Впоследствии инвестором при санации «Пересвета» Банк России выбрал подконтрольный «Роснефти» Всероссийский Банк Развития Регионов, который на днях получил 99,999989% в капитале банка «Пересвет» по итогам дополнительной эмиссии акций, проведенной кредитной организацией.