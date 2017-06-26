Инвесторы за неделю, завершившуюся 21 июня, вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 181 млн долларов, говорится в еженедельном отчете организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, передает «Прайм». За неделю отток вырос в 9,5 раза, с 18,9 млн долларов.

По предварительным оценкам Банка России, чистый отток капитала из России в январе — мае увеличился в годовом исчислении в 2,2 раза, до 22,4 млрд долларов.

Регулятор ожидает, что по итогам года отток капитала будет больше, чем в прошлом году — 19 млрд долларов против 15,4 млрд долларов (тогда показатель сократился относительно 2015 года в 3,7 раза), а затем снова уменьшится и составит 11 млрд в 2018-м и 14 млрд в 2019-м. Как отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, все зависит от сальдо текущего счета. По ее словам, многие страны с сильной позицией по экспорту и с сильным текущим счетом, как правило, переживают больший отток капитала.