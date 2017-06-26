Чем больше детей у заемщика, тем меньше у него как действующих, так и погашенных займов. Это утверждение одинаково верно как для «хороших», так и для всех остальных заемщиков. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра микрофинансовой компании «Займер», которым она поделилась с порталом Банки.ру.



Как финансово дисциплинируют дети



Согласно исследованию, в среднем «хороший» заемщик без детей имеет 1,3 действующего займа и 10,1 погашенного займа. «Хороший» заемщик с одним ребенком имеет также 1,3 действующего займа, но уже 8,4 погашенного. «Хороший» заемщик более чем с пятью детьми имеет один действующий заем и 4,5 погашенного.

Основным выводом из диаграммы аналитики «Займера» называют уменьшение количества займов обеих категорий с ростом количества детей.

«Несколько выпадают из общего русла только позиции «пять детей» (в силу незначительности данных) и «один ребенок» (возможно, повышенная «рациональность» таких заемщиков — в том числе и добросовестных — проявляется и в их финансовом отношении). В целом же можно обозначить прямую взаимосвязь между степенью ответственности «хороших» заемщиков по отношению к своим детям и адекватностью финансовой нагрузки», — говорится в исследовании.

В его рамках МФК «Займер» проанализировала ответы порядка 10 тыс. своих клиентов обоих полов, преимущественный возраст которых составил 18—25 лет со средним доходом 23 тыс. рублей. В опросе приняли участие люди из различных городов России.

Исследование не выделило принципиальных различий между «хорошими» (выполняющими свои кредитные обязательства в срок не позднее месяца) и всеми остальными заемщиками с детьми. Чаще всего у заемщиков «Займера» есть один ребенок (33,2% опрошенных). Ни одного ребенка у 26,7% опрошенных, двое — у 28,8% респондентов.

«Однако интересная закономерность все же есть. «Хороший» заемщик, с одной стороны, более независим в плане семейных обязательств (доля бездетных здесь больше на 2,5%), с другой — проявляет себя и в обратной крайности: случаев многодетности (от трех детей) в этой категории больше на весомые 3,5%, — указывается в исследовании «Займера». — Остальные участники в этом смысле более рациональны: политика «один ребенок в семье» здесь явно превалирует. Логично предположить, что более ярко выраженная полярность в «потомственном» подходе — косвенное проявление свойственной добросовестным заемщикам принципиальности и категоричности».

По словам генерального директора сервиса онлайн-займов «Робот Займер» (МФК «Займер») Сергея Седова, в России, действительно, уменьшение количества займов прямо пропорционально увеличению количества детей у заемщика.

«В многодетных семьях более применим принцип «жить по средствам». Частые кредиты и займы чреваты дополнительными и весьма существенными переплатами. По всей видимости, многодетные родители предпочитают сводить этот фактор к минимуму, обращаясь за заемными средствами в случае действительно острой необходимости», — комментирует Седов итоги исследования.

Тренд един

В микрофинансовых организациях (МФО) и банках подтверждают, что с появлением у заемщиков детей они становятся более ответственными.

В МФО «Е Заем» не проводили «детской» аналитики, однако финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е Заем» Мамука Ризаев считает, что логика в тренде «чем больше детей, тем меньше кредитов» есть.

«С появлением детей те, кто исправно платит по кредитам и займам, становятся еще внимательнее к своим обязательствам, стараясь получать займы только при необходимости, — говорит он. — Я думаю, что именно дисциплинированные заемщики становятся более ответственными, заводя детей. Способность вовремя обслуживать свои кредиты и займы, как правило, говорит о высокой дисциплине клиентов. И когда приходит время заботиться о детях, такие люди начинают относиться к обязательствам еще серьезнее».

При этом Ризаев полагает, что «хорошие» заемщики, отличающиеся высокой дисциплиной, заводят большое количество детей, только четко осознавая, что смогут их достойно обеспечить. «То есть пять детей — это их осознанный выбор, если такие люди делают его, они уверены в своих финансовых возможностях, тогда заемные средства им нужны гораздо реже», — делится мнением он.

«Платежная дисциплина семейных заемщиков в принципе статистически лучше, чем одиноких. Это может объясняться как большей долей ответственности, так и возможностью поддержки членами семьи в случае форс-мажорной ситуации. Количество детей может влиять по-разному в разных возрастных и социальных категориях заемщиков», — комментирует начальник управления анализа рисков Хоум Кредит Банка Мурат Еникеев.

По статистике, предоставленной МФК «Домашние деньги», около 45% заемщиков МФО имеют детей, у 95% из них — один-два ребенка, лишь у 5% — более трех «цветов жизни».

«Безусловно, появление детей косвенно влияет на платежеспособность заемщика, что связано с неким психологическим фактором. Семейный человек тщательно планирует свой бюджет, понимая всю ответственность и все последствия в случае выхода на просрочку. Кроме того, ему не свойственны эмоциональные покупки: как правило, около 70—80% займов клиентов с детьми приходится на неотложные нужды, ремонт, покупку бытовой техники. Дефолтность семейных заемщиков с детьми не превышает 12—15%, что свидетельствует о высоком уровне платежеспособности этой категории, — рассказывает главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов. — Интересно отметить, что в категории наиболее «хороших» заемщиков с детьми лидируют одинокие женщины с одним или двумя детьми, что связано с тем, что в силу сложных жизненных обстоятельств им приходится рассчитывать только на свои силы, они более тщательно подходят к планированию бюджета».

Если говорить про пользователей сервисов онлайн-кредитования, то около 52% клиентов не имеют детей, около 31% имеют одного ребенка, 13% — двух, 3% — трех, только 1% имеет четырех и более детей, делятся данными в компании MoneyMan.

«Мы отмечаем, что на протяжении трех лет люди с одним или двумя детьми стали чаще оформлять займы (в среднем на 1,5% в год), а вот те, у кого три и более детей, обращаются в компании реже, — говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. — Большая часть клиентов (а именно — 65%), которая обслуживается в сервисах онлайн-кредитования, — это люди в возрасте 25—40 лет. С каждым годом заемщики компаний становятся все старше. Как правило, именно люди из этой группы имеют одного или двух детей. Это люди, которые уже очень хорошо владеют современными технологиями, они активно используют их и для решения своих финансовых проблем. Особенно когда речь идет о детях и деньги нужны здесь и сейчас».

Батин замечает и еще один интересный момент: чем больше у клиента детей, тем реже он допускает просрочку по займам. Например, уровень просрочки NPL90+ (суммарная величина срочной и просроченной задолженности в кредитном портфеле. — Прим. ред.) у клиентов с четырьмя детьми составляет всего около 2%, что в несколько раз ниже, чем у пользователей с одним ребенком (NPL90+ составляет около 8%). «Важно отметить, что, как правило, люди с детьми имеют не только высшее образование, но и стабильную работу. Это более финансово грамотные люди. Они несут большую ответственность перед семьей и более трепетно относятся к формированию своей кредитной истории», — комментирует Батин.

Также, по данным сервиса MoneyMan, большое количество людей, у которых есть четверо и более детей, проживают в республиках Северного Кавказа. Более 80% всей просроченной задолженности по группе от четырех и более детей приходится именно на жителей этого региона.

Банк «Русский Стандарт» отмечает, что половина его заемщиков в части потребительского кредитования — это семейные пары с детьми. По данным банка, оплачивают свои кредиты семейные заемщики исправно, появление детей повышает дисциплину заемщика. Однако в кредитной организации замечают, что с досрочным погашением клиенты банка, имеющие детей, все же не торопятся. Дело в том, что у них меньше возможностей для досрочного погашения и совершенно другие приоритеты в ежемесячных расходах. Отдельно в «Русском Стандарте» говорят, что традиционно хуже всего обслуживают кредиты неженатые мужчины без детей до 27 лет. А к самым дисциплинированным заемщикам относятся замужние женщины с одним-двумя детьми.

Больше детей — меньше доступа к кредитованию

По мнению вице-президента, руководителя розничного блока СМП Банка Романа Цивинюка, тенденция «больше детей — меньше кредитов» связана с тем, что при оценке заемщика банки закладывают в скоринговые модели определенные затраты на каждого члена семьи. Чем больше членов семьи, тем большая сумма уходит на текущие расходы. За счет повышения доли текущих расходов уменьшается размер доступного кредита, который банк готов выдать, и количество кредитов, которое может обслуживать потенциальный заемщик.

«Что касается платежной дисциплины, то, по нашим наблюдениям, появление детей на нее никак не влияет. Бывают отдельные случаи, когда клиент старается максимально быстро погасить кредит или, напротив, выходит на просрочку, но это скорее частные случаи, нежели закономерность», — говорит Цивинюк.

По словам директора департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антона Павлова, наличие детей дисциплинирует человека, этот факт подтверждается как в банковской практике, так и в страховом бизнесе.

Он указывает, что вместо того, чтобы считать, что люди начинают брать меньше кредитов с появлением детей, нужно ориентироваться не на количество кредитов, а на их сумму. «Не секрет, что с появлением ребенка перед семьей встает жилищный вопрос. А сумма кредита по ипотеке с лихвой покрывает десяток-другой кредитов наличными», — поясняет свою позицию Павлов.

Он также объясняет: большое число иждивенцев снижает доступность кредитных продуктов для большинства семей со средним достатком. «Проще говоря: при расчете кредитного лимита (а как правило, в таких семьях жены не работают) расчетный кредитный лимит получается очень низким или вообще нулевым», — замечает Павлов.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru