Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют, говорится в пресс-релизе AliExpress.

«В списке наиболее популярных запросов в России за прошедшие 30 дней в сегменте компьютерной техники общий запрос «видеокарта» занял третье место, пропустив вперед себя только «планшет» и «ноутбук». А средний прирост каждого из запросов, который связан с видеокартами или криптовалютами, вырос на 200%», — говорится в релизе.

Пользователи AliExpress стали активнее искать конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм», отмечает компания.

Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов 'bitcoin miner' увеличилось на 150%. А в топ-20 поисковых запросов в сегменте компьютерной техники на AliExpress более 25% приходится на различные варианты написания слова «видеокарта» либо конкретных моделей.

Аналитики компании указывают, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в этом направлении жители России, Украины, Казахстана и США. Директор по развитию бизнеса AliExpress в России Марк Завадский отметил, что такие сезонные скачки спроса компания наблюдает регулярно.

«На нашем ассортименте это не отражается. Чаще всего такие всплески мы видим во время распродаж игровых моделей компьютеров или больших мероприятий. Мы продолжаем активные переговоры с производителями об увеличении объемов — дефицита в этом сегменте мы не ожидаем», — сказал Завадский, слова которого приводятся в релизе.



На прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких компьютерных магазинов написала о начавшемся в России остром дефиците видеокарт для персональных компьютеров, что собеседники издания связывают с увеличением числа пользователей, эмитирующих («майнящих») на своих компьютерах криптовалюты (прим. Банки.ру).