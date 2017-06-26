Локо-Банк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц на 0,5 процентного пункта.

По депозиту «Высокая ставка» (выплата процентов в конце срока) ставки теперь установлены в размере 6,75—9,25% годовых. Срок — от семи до 370 дней. «Высокая ставка» (с ежемесячной выплатой) открывается теперь под 7,05—8,75% годовых. Срок — от 61 до 370 дней. Первоначальная сумма депозитов — 250 тыс. рублей. Полное или частичное досрочное расторжение договора банковского вклада не предусмотрено.

Депозит «Бонус к госконтракту» стал привлекаться под 6,35—8,7% годовых. Срок — от одного до 36 месяцев. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Полное или частичное досрочное расторжение договора банковского вклада не предусмотрено.