Локо-Банк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц на 0,5 процентного пункта.
По депозиту «Высокая ставка» (выплата процентов в конце срока) ставки теперь установлены в размере 6,75—9,25% годовых. Срок — от семи до 370 дней. «Высокая ставка» (с ежемесячной выплатой) открывается теперь под 7,05—8,75% годовых. Срок — от 61 до 370 дней. Первоначальная сумма депозитов — 250 тыс. рублей. Полное или частичное досрочное расторжение договора банковского вклада не предусмотрено.
Депозит «Бонус к госконтракту» стал привлекаться под 6,35—8,7% годовых. Срок — от одного до 36 месяцев. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Полное или частичное досрочное расторжение договора банковского вклада не предусмотрено.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 76,77 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,85 млрд, кредитный портфель — 47,35 млрд, обязательства перед населением — 42,49 млрд.