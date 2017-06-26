Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 44 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,95 рубля. Курс евро упал на 50 копеек, остановившись на отметке 65,98 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,29 рубля, минимальный — 58,85. Всего за торговый день совершены 32 743 сделки на 3 млрд 351 млн 510 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 66,49 рубля, минимальный — 65,94. Всего за торговый день совершено 4 510 сделок на 275 млн 987 тыс. евро.