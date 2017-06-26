Агентство ипотечного жилищного кредитования выставило на открытые торги уникальный лот — исторический особняк в Москве конца XIX века «Дом Снегирева» с земельным участком. «Победитель аукциона получит уникальную возможность отреставрировать памятник архитектуры, вернуть ему былую красоту и внести вклад в восстановление исторического наследия Москвы», — говорится в сообщении АИЖК.

Здание расположено по адресу: ул. Плющиха, д. 62, стр. 2. Площадь двухэтажного дома составляет 546 кв. м, общая площадь участка — 0,15 га. Дом окружает небольшой сад с плодовыми деревьями.

Объект является памятником архитектуры федерального значения. Использование здания возможно только в соответствии с федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и охранным обязательством, утвержденным приказом Департамента культурного наследия Москвы от 22 апреля 2016 года.

Особняк построен в 1893—1894 годах по заказу профессора медицинских наук Владимира Снегирева. Архитектор проекта Роман Клейн был выбран Снегиревым по рекомендации мецената Павла Шелапутина. «Усадьба построена в романтических традициях европейского средневековья — она напоминает маленький замок с островерхими крышами, башнями и балконами. В своей усадьбе Снегирев прожил с 1895 по 1916 год», — рассказывают в АИЖК.

После Октябрьской революции дом был национализирован. В советское время в доме располагались различные административные учреждения. «С 2014 года здание находится в казне Российской Федерации. Долгое время здание не использовалось», — отмечается в сообщении.



Начальная стоимость лота — 184,4 млн рублей без НДС. Более подробная информация представлена на странице аукциона.