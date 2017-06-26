Количество ежемесячно открываемых «Рокетбанком» счетов увеличилось с 3—4 тыс. до 40—50 тыс. после покупки проекта банком «Открытие». Такое заявление сделал сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников в интервью порталу Банки.ру.

«Если до прихода в «Открытие» «Рокетбанк» открывал клиентам в среднем три-четыре тысячи счетов в месяц, то сейчас это 40—50 тысяч счетов. Остатки на счетах тоже увеличились — с 390 миллионов рублей до 8,5 миллиарда. И этих результатов нам удалось добиться за полтора года, — рассказал Колесников. — Вообще наш обычный клиент — это ВИП-клиент классического банка, если смотреть на оборот по счетам».