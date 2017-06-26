Сбербанк допускает возможность обращения других клиентов банка в суд по сделкам с производными финансовыми инструментами (ПФИ), заявила журналистам в понедельник зампредседателя правления Сбербанка Белла Златкис.

«Теоретически, конечно, могут (обратиться в суд по сделкам с ПФИ. — Прим. ред.). И не только наши клиенты... Все очень сильно взволнованы, потому что огромное количество таких сделок (и даже более сложных сделок) есть в западных банках. Кстати, «Транснефть», как вы знаете, заключала большое количество таких сделок с западными участниками», — сказала Златкис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Златкис выразила надежду на то, что подобные споры не повторятся.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков.

Сбербанк: возможные убытки от спора с «Транснефтью» не окажут негативного влияния на банк Возможные убытки, которые Сбербанк может понести из-за спора с «Транснефтью», не окажут негативного влияния на бизнес кредитной организации. Об этом на заседании совета Ассоциации региональных банков сообщила зампредседателя правления Сбербанка Белла Златкис.