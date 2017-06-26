Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo подписала соглашение с ликвидаторами двух проблемных банков итальянской области Венето — Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca о покупке за символическую цену в 1 евро ряда их активов и пассивов, а также юридических обязательств. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте группы, а также, в частности, на сайте ее российского дочернего банка «Интеза».

В сделку не включены обесцененные кредиты и другие подобные обязательства двух банков. Intesa Sanpaolo выделит 60 млн евро на компенсации мелким держателям их субординированных облигаций.



«Продажа двух банков группе Intesa Sanpaolo позволит избежать крупных социальных потрясений, которые могла бы вызвать их ликвидация, в частности обеспечит занятость их сотрудников, сохранение сбережений около 2 млн домохозяйств, деятельность примерно 200 тыс. предприятий, на которых занято 3 млн человек в этой наиболее динамично развивающейся области Италии», — говорится в русском релизе.