Минкомсвязь предложила ограничить иностранное владение точками обмена трафиком в России на уровне 20%, следует из доработанного министерством законопроекта о критической инфраструктуре Рунета (документ есть в распоряжении RNS). Точки обмена трафиком обеспечивают обмен трафиком между операторами связи, самой крупной компанией в этой сфере в России является MSK-IX, входящая в ГК Safedata (принадлежит «Ростелекому»).

«Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя юридического лица, признаваемого в соответствии с настоящим федеральным законом владельцем точки обмена трафиком», — отмечается в документе Минкомсвязи.

В документе также говорится о том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в юрисдикции РФ, в случае принятия поправок будут обязаны представлять сведения об используемых телекоммуникационных системах для внесения в государственную информационную систему (ГИС). Речь, в частности, идет об информации о зарегистрированных доменах, используемом диапазоне сетевых адресов, месторасположении узлов сети и др.

Минкомсвязь опубликовала первую версию законопроекта об обеспечении устойчивости российского сегмента сети «Интернет» в ноябре 2016 года. Министерство предлагает создать новую структуру, которая должна обеспечивать функционирование российской части сети «Интернет», — государственную информационную систему, а также ввести регулирование критической инфраструктуры Интернета — в частности, в это понятие входят точки обмена и пропуска интернет-трафика.

В пресс-службе Минкомсвязи не предоставили комментарий на момент публикации материала.