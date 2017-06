Энергетическое подразделение подконтрольной акционерам «Альфа-Групп» инвестиционной компании LetterOne (L1) отказалось от сделки по покупке за 700 млн долларов техасской нефтяной компании ExL Petroleum, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, причиной отказа стала возможность блокирования сделки властями в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the U.S., CFIUS). Эксперты Bloomberg отмечают, что после того, как пост президента США занял Дональд Трамп, CFIUS существенно ужесточил требования к инвесторам из России.

«Заявкам из таких стран, как Китай и Россия, теперь приходится проходить куда более тщательный процесс рассмотрения, причина этого в политической направленности. Вопросов стало гораздо больше, все стало более мучительно», — пояснил юрист компании Morgan Lewis Стивен Пол Махинка.

Глава совета директором L1 Михаил Фридман заявил Bloomberg, что руководство компании сознательно приняло решение отложить инвестиции в нефтяной сектор США.

«Многие инвесторы считают процесс рискованным. Прямо сейчас ситуация омрачена еще и политикой. Это сокращает наши возможности по инвестированию в США на ближайшее будущее», — сказал Фридман.

По данным Bloomberg, ранее L1 достигла предварительного соглашения о покупке основанной в 2005 году компании ExL Petroleum, специализирующейся на освоении нефтяной структуры Permian Basin, большая часть которой расположена на территории Техаса. Однако, как сообщают знакомые с ситуацией источники Bloomberg, теперь ExL готова запрашивать новые предложения.

Осенью 2016 года американские СМИ сообщали о расследовании спецслужбами США подозрительных связей Альфа-Банка с компанией Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты США. В частности, американский журнал Slate опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Trump Organization «активно взаимодействует» с Альфа-Банком. Весной 2017 года CNN сообщало, что Федеральное бюро расследований продолжает расследование по поводу «странной» активности между серверами Trump Organization и Альфа-Банком, причем ведет его то же контрразведывательное подразделение, которое занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.



Однако директор L1 по коммуникациям Стюарт Брусес заверил Bloomberg, что никто из представителей CFIUS не упоминал «ложных обвинений» в связях между Альфа-Банком и Trump Organization. Ситуацию, по его словам, осложняла близость интересующего L1 нефтяного месторождения к одной из авиабаз ВВС США.