Суд по иску «Роснефти» арестовал 31,76% акций мобильного оператора МТС, сообщили в пресс-службе АФК «Система» (владеет МТС).



«ПАО АФК «Система» сообщает, что получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие Корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК», — говорится в релизе.

В компании отметили, что арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкортостана в обеспечение требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае 2017 года.

«Вопреки судебному акту, постановлением судебного пристава установлены дополнительные меры, которые помимо ареста акций ограничивают право АФК «Система» и АО «Система-Инвест» на получение дохода по арестованным ценным бумагам. Корпорация будет обжаловать как определение суда, так и постановление пристава», — заключили в АФК «Система».