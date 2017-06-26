Замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к тарифной политике Московской биржи не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе биржи, комментируя информацию о возможной проверке тарифов биржи ЦБ и ФАС.

«Никаких замечаний ФАС к тарифной политике нашей торговой площадки не поступало. Тарифы устанавливаются в соответствии с определенной законом (ФЗ «Об организованных торгах») и согласованной ФАС процедурой. Так, все тарифные изменения в обязательном порядке рассматриваются пользовательскими комитетами (их всего 17), состоящими из представителей участников торгов и других клиентов», — заявил представитель биржи.

ЦБ в 2018 году проанализирует тарифы Мосбиржи, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, пояснив, что биржа — это доминирующий игрок в своем секторе и объект пристального внимания.

«Мы в карту (совместная с ФАС дорожная карта по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг. — Прим. ред.) включили анализ ценообразования в центральном депозитарии. В этом году мы посмотрим, работает ли заложенная в законе модель, где пользователь имеет достаточно сил, чтобы определять тарифообразование по услугам центрального депозитария. Думаю, что было бы правильно в следующем году посмотреть на Московскую биржу и на ценообразование на другие услуги группы Московской биржи», — сказал Швецов.

ФАС также «будет разбираться» с тарифами на услуги Национального расчетного депозитария (НРД, единственный центральный депозитарий в РФ, входит в группу Мосбиржи), сообщил журналистам замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. «По тарифной политике возникают вопросы, по центральному депозитарию там однозначно есть с чем разбираться, и мы это будем делать», — сказал он.

За последние полтора года ставка комиссии НРД за хранение облигаций снизилась на 15%, за хранение евроооблигаций — на 35%, плата за хранение акций уменьшилась от 39% до 72%, возражает представитель депозитария. «В компании действуют комитет пользователей услуг (КПУ) и комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам (КРДДТ). КПУ сформирован в строгом соответствии предписаниями ФАС», — подчеркнули в НРД.