Сборы компании «АльфаСтрахование» по всем видам страхования (кроме обязательного медицинского страхования) выросли за I квартал 2017 года на 13,8% — до 24,5 млрд рублей с 21,5 млрд за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит компания, ссылаясь на ЦБ РФ и уточняя, что ее доля в сборах российского рынка страхования за отчетный квартал составила 7,7% (четвертое место на рынке).

Рост сборов «АльфаСтрахования» за I квартал 2017 года произошел в сегментах страхования жизни, страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования и ОСАГО.

Сборы «АльфаСтрахования» по страхованию жизни выросли за отчетный период на 71,2% до 9,5 млрд рублей. Доля рынка составляет 15,9%.

Сборы по страхованию от несчастных случаев за отчетный период увеличились на 22,9% до 958 млн рублей, по ДМС — на 42,1% до 3,5 млрд. Сборы по ОСАГО увеличились на 1,3% и составили 2,71 млрд рублей.

Сборы «АльфаСтрахования» по каско за три месяца сократились на 12,2% в годовом выражении до 2,8 млрд рублей, по страхованию имущества физических лиц — на 35,3% до 1,2 млрд, юридических лиц — на 27,9% до 2,1 млрд.



Уменьшение объема сборов страховой компании произошло также в таких сегментах, как страхование финансовых рисков (на 13,9% до 1 млрд рублей), страхование ответственности владельцев опасных объектов (на 23% до 614 млн).