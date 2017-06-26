«Рокетбанк» планирует создать собственный процессинг, сообщил сооснователь «Рокета» Алексей Колесников

«У нас есть суперамбициозные планы — запустить собственный процессинг, — заметил он в интервью порталу Банки.ру. — Почти никто из банков так не делает, потому что это дорогая инфраструктурная вещь, банки предпочитают ее просто покупать. А у нас вся клиентская поддержка, все управление курьерами, любая трансакция изначально свои. В «Рокетбанке» всегда была идеология «минимум аутсорсинга — максимум собственных систем». Ей и следуем».