Росбанк обновил условия овердрафта для малого бизнеса. Как сообщили в кредитной организации, клиенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой от реализации до 400 млн рублей) получили возможность использовать продукт без погашения траншей и ежемесячного обнуления задолженности в течение срока действия овердрафта. «Такие продуктовые условия являются уникальными для рынка и очень привлекательными для клиентов», — подчеркивается в релизе.
Овердрафт предоставляется на срок 12 месяцев в сумме от 1 млн до 15 млн рублей.
В рамках программы возможно кредитование как с залогом, так и без залога. Размер процентной ставки составит от 13% годовых. Никакие дополнительные комиссии не взимаются.
При определении лимита овердрафта учитываются обороты компании по расчетным счетам в других банках. Максимальный лимит овердрафта может достигать 50% от размера среднемесячных поступлений на счета во всех банках клиента.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 822,54 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 116,04 млрд, кредитный портфель — 374,76 млрд, обязательства перед населением — 215,88 млрд.