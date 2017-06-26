Росбанк обновил условия овердрафта для малого бизнеса. Как сообщили в кредитной организации, клиенты (юридические лица и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой от реализации до 400 млн рублей) получили возможность использовать продукт без погашения траншей и ежемесячного обнуления задолженности в течение срока действия овердрафта. «Такие продуктовые условия являются уникальными для рынка и очень привлекательными для клиентов», — подчеркивается в релизе.

Овердрафт предоставляется на срок 12 месяцев в сумме от 1 млн до 15 млн рублей.

В рамках программы возможно кредитование как с залогом, так и без залога. Размер процентной ставки составит от 13% годовых. Никакие дополнительные комиссии не взимаются.



При определении лимита овердрафта учитываются обороты компании по расчетным счетам в других банках. Максимальный лимит овердрафта может достигать 50% от размера среднемесячных поступлений на счета во всех банках клиента.