Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Евроазиатского Инвестиционного Банка в связи с изменением методологии и присвоило его на уровне «ruВ-» (соответствует рейтингу «В+» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 июня 2017 года покрытие ссудного портфеля (без учета МБК) обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 111,8%; с учетом данных компонентов — 255,4%) и высокий уровень достаточности капитала (на 1 июня 2017 года Н1.0 = 21,1%, Н1.1 = 14,9%;,Н1.2 = 14,9%). Агентство позитивно оценивает приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах (на 1 июня 2017 года доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 14%), низкий уровень просроченной задолженности по совокупному ссудному портфелю (3,2% на 1 июня 2017 года) и низкую долю ссуд III—V категорий качества (14,1% на 1 июня 2017 года)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно влияет на рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка близость величины капитала финучреждения к минимальному размеру собственных средств, установленному ЦБ, при этом имевшиеся у банка планы по докапитализации до 400 млн рублей к 1 июля 2017-го на текущий момент не были реализованы. Аналитики также негативно оценивают высокий уровень концентрации кредитных рисков на акционерах и инсайдерах, высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности, заключили в RAEX.