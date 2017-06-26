Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Евроазиатского Инвестиционного Банка в связи с изменением методологии и присвоило его на уровне «ruВ-» (соответствует рейтингу «В+» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Поддержку рейтингу оказали хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 июня 2017 года покрытие ссудного портфеля (без учета МБК) обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 111,8%; с учетом данных компонентов — 255,4%) и высокий уровень достаточности капитала (на 1 июня 2017 года Н1.0 = 21,1%, Н1.1 = 14,9%;,Н1.2 = 14,9%). Агентство позитивно оценивает приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах (на 1 июня 2017 года доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 14%), низкий уровень просроченной задолженности по совокупному ссудному портфелю (3,2% на 1 июня 2017 года) и низкую долю ссуд III—V категорий качества (14,1% на 1 июня 2017 года)», — говорится в релизе.
По мнению RAEX, негативно влияет на рейтинг Евроазиатского Инвестиционного Банка близость величины капитала финучреждения к минимальному размеру собственных средств, установленному ЦБ, при этом имевшиеся у банка планы по докапитализации до 400 млн рублей к 1 июля 2017-го на текущий момент не были реализованы. Аналитики также негативно оценивают высокий уровень концентрации кредитных рисков на акционерах и инсайдерах, высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности, заключили в RAEX.
ООО «КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» — небольшой по размеру активов московский банк, располагающий филиалом в Туле. Основным направлением деятельности является кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и предприятий оптово-розничной торговли и строительства, в том числе входящих в ГК «Стройпрогресс». Достаточно активен в размещении ликвидности на денежном рынке. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают известный южноосетинский и российский бизнесмен и политик, основной владелец и президент Группы Компаний «Стройпрогресс», председатель совета директоров банка Альберт Джуссоев (67%) и его супруга, член совета директоров Альбина Джуссоева (33%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1,64 млрд рублей (442-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 1,28 млрд, обязательства перед населением — 0,80 млрд.