Сооснователь «Рокетбанка» Алексей Колесников рассказал в интервью порталу Банки.ру, что «Рокетбанк» никогда не получал официального предложения о покупке от Олега Тинькова.

«Нет, (Олег Тиньков не делал нам официальное предложение о покупке). И никто из основателей «Рокетбанка» никогда с ним (Тиньковым. — Прим. ред.) лично по делу не общался», — сказал Колесников.

Тиньков назвал себя «Иваном Сусаниным» в сделке «Открытия» и «Рокетбанка» Российский бизнесмен Олег Тиньков распространял информацию о планах купить «Рокетбанк» за 1 млн долларов с целью привлечь к нему внимание крупнейшего акционера ФГ «Открытие» Вадима Беляева. Об этом сам председатель совета директоров Тинькофф Банка заявил в интервью РБК.

«Я глубоко уверен в том, что Олег Тиньков никогда о нас не заботился. Но мы смогли грамотно отработать эти кейсы (троллинг Олегом Тиньковым «Рокетбанка» в соцсетях. — Прим. ред.). С другой стороны, с каким бы еще банком Олег Тиньков смог также горячо и продуктивно пообщаться — потроллить друг друга?» — добавил Колесников.