Арест 31,76% акций МТС, принадлежащих АФК «Система», не препятствует деятельности оператора и не оказывает влияния на выплаты дивидендов по акциям, которые находятся во владении других акционеров, говорится в сообщении телекоммуникационной компании.

«Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК «Система», не препятствует операционной деятельности МТС. Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — сообщают в МТС.

Ранее АФК «Система» сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».