Количество вредоносных программ для устройств Интернета вещей превысило 7 тыс., при этом больше половины из них появилось за первые шесть месяцев 2017 года, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».



По словам аналитиков, сейчас во всем мире насчитывается более 6 млрд подключенных к Интернету устройств.

«Специалисты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент и настроили несколько ловушек («ханипотов»), которые имитировали различные «умные устройства». Первые попытки несанционированного подключения к ним эксперты зафиксировали уже через несколько секунд. За сутки было зарегистрировано несколько десятков тысяч обращений. Среди устройств, атаки с которых наблюдали эксперты, более 63% можно определить как IP-камеры. Около 16% составили различные сетевые устройства и маршрутизаторы. Еще 1% пришелся на Wi-Fi-ретрансляторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, выходные ноды Tor, принтеры, устройства «умного дома». Остальные 20% устройств однозначно опознать не удалось», — отмечается в релизе.



Наибольшее число атак на ловушки было произведено из Китая (14%), Вьетнама (12%) и России (7%). «За последнее время количество вредоносных программ для IoT-устройств резко выросло, но потолок еще далеко, — прокомментировал результаты исследования эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков. — Одной из точек роста может стать, например, рынок DDoS-атак. Высокая конкуренция на нем подталкивает злоумышленников к поиску новых ресурсов, которые помогли бы им устраивать все более мощные атаки. Ботнет Mirai продемонстрировал, что такими ресурсами могут быть «умные устройства», число которых исчисляется миллиардами уже сейчас, а к 2020 году аналитики различных компаний прогнозируют рост в пределах от 20 до 50 миллиардов устройств».