Полицейские задержали в Казани восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Следствием установлено, что сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым. В рамках отведенной каждому роли злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате — извлекли доход свыше 50 миллионов рублей», — говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырех — в виде домашнего ареста. В отношении одного из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ведомстве.