ПАО «АБ «Девон-Кредит» — средний по размеру активов региональный банк (г. Альметьевск), бизнес которого сосредоточен преимущественно в Республике Татарстан. Ключевые направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады и работа на рынке долговых ценных бумаг. АБ «Девон-Кредит» входит в банковскую группу материнского ПАО «Банк Зенит», выступающего основным бенефициаром банка (99,37%). Еще 0,63% распределены между акционерами-миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 25,85 млрд рублей (136-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,57 млрд, кредитный портфель — 7,98 млрд, обязательства перед населением — 17,15 млрд.