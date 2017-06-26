Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Девон-Кредит». Ранее у финучреждения действовал рейтинг на уровне «A+(III)» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.
«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи с отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банка», — отмечается в сообщении.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности татарстанского банка «Девон-Кредит» до «А+(III)», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А+(II)».
ПАО «АБ «Девон-Кредит» — средний по размеру активов региональный банк (г. Альметьевск), бизнес которого сосредоточен преимущественно в Республике Татарстан. Ключевые направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады и работа на рынке долговых ценных бумаг. АБ «Девон-Кредит» входит в банковскую группу материнского ПАО «Банк Зенит», выступающего основным бенефициаром банка (99,37%). Еще 0,63% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 25,85 млрд рублей (136-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,57 млрд, кредитный портфель — 7,98 млрд, обязательства перед населением — 17,15 млрд.