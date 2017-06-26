Внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей, заявил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роскомнадзора добавил, что практически со всеми компаниями, которые владеют социальными сетями, мессенджерами и другими каналами связи, Роскомнадзор установил «продуктивный диалог». «Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — заключил он.

Ранее Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, — это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

Дуров заявил, что требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ о праве на тайну переписки.