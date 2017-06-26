Федеральная резервная система США помогает отслеживать перемещение средств Госдепартаменту, Минфину и другим ведомствам, передавая данные об активах центральных банков России, Китая, Ирака, Турции и других стран, которые держат их в гособлигациях США, пишет Reuters.

На счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка хранятся активы в объеме 3,3 трлн долларов, принадлежащих примерно 250 центробанкам и правительствам различных стран. Это примерно половина официальных мировых долларовых резервов. На презентации в 2015 году чиновники ФРС называли хранение данных средств «безопасным и гарантирующим конфиденциальность». Однако, как следует из специального репортажа агентства Reuters, информация о данных активах в реальности не является конфиденциальной, при этом безопасность данных средств также находится под вопросом.

В ходе репортажа на условиях анонимности был опрошен ряд представителей Федерального резервного банка Нью-Йорка, Госдепартамента и других ведомств. Как выясняется, ФРС фактически «выполняет функции агента спецслужб США, отслеживая перемещение данных средств.

Ежедневно изменения ситуации на счетах отслеживает группа аналитиков ФРБ Нью-Йорка. Данное подразделение под названием «Центральный банк и обслуживание международных счетов» (Central Bank and International Account Services, CBIAS) оказалось в центре международного скандала в 2016 году, когда перевело 81 млн долларов со счета ЦБ Бангладеш хакерам. Этот инцидент стал одним из самых масштабных случаев киберограблений в современной истории человечества.

Как отмечается, американские власти регулярно запрашивают информацию у аналитиков из данного подразделения в ФРБ Нью-Йорка о перемещении средств на счетах Федрезерва, которые принадлежат ЦБ других стран, пользуясь «потребностью знать» — исключением, которое делается для властей США со стороны ФРС. Данная оговорка в политике конфиденциальности ФРС позволяет чиновникам Госдепартамента, Минфина и других ведомств «отслеживать соблюдение экономических санкций, бороться с финансированием террористических организаций и отмыванием денег и составлять более полную картину горячих точек рынка мира». Чиновники, опрошенные Reuters, рассказали по крайней мере о семи случаях за последние 15 лет, когда информация о движении средств на счетах позволяла властям США получить представление о действиях других стран.