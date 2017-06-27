Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов понедельника.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 0,03% и составил 2 439,07 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,07% до 21 409,55 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в минусе на 0,29% — на отметке 6 247,15.



«Символическим ростом закрыл вчерашнюю сессию S&P 500. Семь из 11 секторов показали положительный результат, но в аутсайдерах остались тяжеловесные бумаги IT-компаний, дешевели акции первой пятерки крупнейших по капитализации компаний, — комментирует результаты торгов эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев. — Если в пятницу снижение доллара поддерживало технологический сектор, то вчерашний его отскок привел к обратному результату. Позиции «американца» поддержали комментарии чиновников ФРС. ФРБ Нью-Йорка опубликовал заявление его главы (Уильяма. — Прим. Банки.ру) Дадли, в котором он отмечал, что мягкие финансовые условия могут способствовать более быстрому повышению ставок. В свою очередь президент ФРБ Сан-Франциско отметил, что «в мире полно ликвидности» и что есть опасность перегрева, если не поднимать ставки. На долговом рынке эти заявления сказались только на доходности краткосрочных бумаг, тогда как кривая 30-леток вновь обновила минимумы с ноября. Дивидендные сектора на рынке акций при этом росли».