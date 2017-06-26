Telegram за минувшие сутки переместился с 7-го на 1-е место по популярности в России среди бесплатных программ для iPhone, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы аналитики приложений App Annie.

Раскрутке сервиса способствовала громкая публичная дискуссия создателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора: ведомство грозит заблокировать сервис, если тот не выполнит требования российского законодательства. На сайте Роскомнадзора было опубликовано открытое письмо главы ведомства Александра Жарова к Павлу Дурову и руководству Telegram. «Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — написал Жаров.

С 1 августа 2014 года в России действует закон об организаторах распространения информации в Интернете. На них возложены специальные обязанности, за неисполнение которых доступ к ресурсам может быть заблокирован на территории РФ. В том числе, согласно закону, мессенджер должен хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента, данные о пользователях, а также предоставлять ее уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Администрация Telegram настаивает на том, что ни одно правительство не получит «ни бита» информации от мессенджера.

По данным App Annie, с 22 по 26 июня Telegram переместился с 15-го на 7-е место в рейтинге популярности. Приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».

В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место.