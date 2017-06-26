Высокий спрос на ипотеку будет стабильным еще четыре-пять лет, сообщил на Московской банковской конференции международного рейтингового агентства Moody's младший управляющий директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира.

По его словам, из-за снижения процентных ставок, уменьшения доходности корпоративного кредитования, неравномерной платежеспособности корпоративных заемщиков и сокращения спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса банки предпочитают концентрироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и на розничном кредитовании, включая ипотечное.

По данным Банка России, в январе — апреле банки увеличили выдачу ипотечных кредитов в годовом исчислении на 5,4%, до 470,6 млрд рублей. В 2016 году, по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, россияне взяли ипотечных кредитов на 1,5 трлн рублей, показатель приблизился к рекорду 2014 года — 1,7 трлн. По мнению аналитиков Moody's, если рынок будет развиваться такими темпами — до 1,8 трлн рублей в год, то в течение нескольких следующих лет существенных рисков возникновения «пузыря» не появится.

«В России насчитывается около пяти миллионов действующих ипотечных кредитов (у 8% трудоспособного населения и 3,5% населения в целом). Платежеспособных клиентов потенциально больше, — объясняют аналитики агентства. — Потребность в ипотеке не такая высокая, поскольку у многих граждан уже есть собственное жилье, в частности, после приватизации. Ипотеку берут, как правило, либо молодые семьи, либо те, кто хочет увеличить площадь».