Заубер Банк снизил ставки по действующим программам автокредитования на 1 процентный пункт. Кредиты предоставляются на покупку подержанных машин как в автосалоне, так и у физического лица.
Обновленная процентная ставка при условии оформления клиентом каско составляет 23,5% годовых. При отказе от покупки полиса ставка увеличивается до 25,5% годовых. В случае страхования заемщиком своей жизни и здоровья ставка снижается на 8,5 п. п.
«Банк постепенно снижает стоимость автокредитов, однако темпы изменений несущественны: предыдущее снижение ставок (также на 1 процентный пункт) отмечено в конце марта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Условиями кредитования предусмотрены достаточно лояльные требования к размеру первоначального взноса клиента — 10% собственных средств от стоимости машины при ее цене до 1 млн рублей и 20% — при покупке более дорогого транспортного средства. Кредиты выдаются на сумму до 2,5 млн рублей сроком до пяти лет.
Указанные ставки действительны в случае подтверждения клиентом дохода по справке 2-НДФЛ. При выборе иного способа итоговая ставка будет выше на 3 процентных пункта. При покупке машины стоимостью до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,20 млрд рублей (395-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 0,97 млрд, обязательства перед населением — 0,53 млрд.