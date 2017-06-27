Заубер Банк снизил ставки по действующим программам автокредитования на 1 процентный пункт. Кредиты предоставляются на покупку подержанных машин как в автосалоне, так и у физического лица.

Обновленная процентная ставка при условии оформления клиентом каско составляет 23,5% годовых. При отказе от покупки полиса ставка увеличивается до 25,5% годовых. В случае страхования заемщиком своей жизни и здоровья ставка снижается на 8,5 п. п.

«Банк постепенно снижает стоимость автокредитов, однако темпы изменений несущественны: предыдущее снижение ставок (также на 1 процентный пункт) отмечено в конце марта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Условиями кредитования предусмотрены достаточно лояльные требования к размеру первоначального взноса клиента — 10% собственных средств от стоимости машины при ее цене до 1 млн рублей и 20% — при покупке более дорогого транспортного средства. Кредиты выдаются на сумму до 2,5 млн рублей сроком до пяти лет.

Указанные ставки действительны в случае подтверждения клиентом дохода по справке 2-НДФЛ. При выборе иного способа итоговая ставка будет выше на 3 процентных пункта. При покупке машины стоимостью до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется.