Миллениалы, также называемые «поколение Y» (от 18 до 34 лет), примерно с 2015 года стали самой многочисленной категорией покупателей, обогнав уходящее на пенсию поколение бэби-бумеров, и в настоящее время тратят в Интернете больше, чем любая другая категория населения. При этом современные рынки также ориентируются на родившихся после 1995 года, или «поколение Z», — первое поколение, для которого мобильные технологии действительно играют главную роль и которое не мыслит своей жизни без передовых устройств. Об этом говорится в исследовании компании Experian, которая проанализировала покупательские предпочтения поколения миллениалов и поведенческие отличия между поколениями Y и Z, влияющие на процесс принятия решений при совершении покупок.

«Маркетологам очень важно понять, как привлекать и технически грамотных миллениалов, и поколение Z, которое на «ты» с техникой, поскольку миллениалы уже тратят в Интернете больше, чем любая другая возрастная группа, а за ними следует поколение Z, — поясняет директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ Наталия Фролова. — Как показывают приведенные в отчете компании Experian Data Quality демографические данные американцев, совершающих покупки с помощью Интернета и мобильных технологий, в рамках электронной коммерции миллениалы тратят порядка 2 тысяч долларов в год — больше, чем любая другая категория населения».

В Experian указывают на следующие особенности двух поколений (данные KPCB 2016 Internet Trends Report): миллениалы — технически грамотны (условно говоря, смотрят на два экрана одновременно), поколение Z — с техникой на «ты» (пять экранов одновременно); миллениалы ведут коммуникацию через текст, а для поколения Z удобны коммуникации через изображение; миллениалы — «хранители и совладельцы», поколение Z — «создатели и соавторы»; миллениалы ориентированы на настоящее, поколение Z — на будущее; миллениалы — оптимисты, поколение Z — реалисты; миллениалы хотят заявить о себе, а представители поколения Z хотят трудиться ради успеха.

По данным, опубликованным Experian Data Quality в США, пользователи тратят порядка 25% времени на взаимодействие с мобильным телефоном.

Смартфоны — второе по популярности устройство для поиска в Интернете. Первое место занимают настольные компьютеры или ноутбуки, третье и четвертое — планшеты и игровые приставки соответственно.

В среднем у одного пользователя на телефоне 37 мобильных приложений, не считая предустановленных. В сутки в среднем используется 12 приложений, при этом 80% времени используются пять самых нужных приложений. Наиболее часто используются приложения Facebook, Chrome, YouTube.

Почти треть (32%) пользователей делают покупки через настольные компьютеры или ноутбуки, на втором месте по популярности смартфоны (25%), за ними с минимальным отрывом следуют планшеты (24%). Покупки в реальном магазине на последнем месте (11%).

В среднем 54% миллениалов сегодня делают покупки в Интернете против 49% представителей других поколений.

За последние три года (с 2014 по 2016 год) покупки смартфонов значительно возросли: с 67% до 74—77%.



Также выяснилось, что в цифровом пространстве пользователи читают отзывы о продуктах в мобильном приложении или на интернет-сайте; делают новую покупку после оформления возврата неподходящего товара через Интернет; в процессе принятия решения рассматривают фотографии, сделанные другими пользователями; на этапе исследования изучают посты ретейлера в соцсетях; сравнивают цены компаний-конкурентов; отслеживают доставку заказа; ищут купоны на скидки.

