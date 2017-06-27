Allianz запустила продажу продуктов страхования имущества физических лиц «Мегаполис» и «Коттедж» в Москве и Санкт-Петербурге. Обновленное предложение по страхованию имущества физических лиц предусматривает как коробочное решение, так и продукт с индивидуальным андеррайтингом, говорится в сообщении компании.

Продукты содержат максимально широкий набор рисков, включенных в пакет, отмечается в пресс-релизе. Страховое покрытие предусматривает как стандартный пакет рисков (пожар, залив, грабеж, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц), так и такие специфичные риски, как повреждение техники в результате скачков напряжения в электросети и повреждение имущества соседей в результате поломки стиральной машины. Застраховать можно любую жилую недвижимость: квартиру, загородный дом, а также находящееся в них имущество (мебель, теле-, аудио-, видеоаппаратуру, бытовую технику, предметы интерьера).

Минимальная стоимость коробочного продукта составляет 4 500 рублей. Страховая премия по продуктам с индивидуальным андеррайтингом зависит от выбранных условий, а лимит ответственности ограничен только стоимостью самой недвижимости.

С октября 2014 года СК «Альянс» не проявляла активности в розничном сегменте. Тогда компания объявила о сворачивании розничных направлений (каско, ОСАГО и страхование имущества физлиц) из-за «законодательных и экономических изменений в российской страховой отрасли» и о намерении сосредоточиться на корпоративном страховании имущества и ответственности, медицинском страховании и страховании жизни в Москве, Санкт-Петербурге и других значимых региональных центрах.

Осенью 2015 года СК «Альянс» заявила о намерении передать ООО «СК «Альянс Жизнь» страховой портфель по добровольному медицинскому страхованию, страхованию жизни и пенсионному страхованию в связи с принятием решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данным видам страхования. А в июле 2016 года СК «Альянс» полностью отказалась от ОСАГО, передав портфель САО «Медэкспресс».

Перестройкой бизнеса компании до недавнего времени занимался гендиректор Николаус Фрай, известный на рынка как довольно жесткий антикризисный управляющий. Однако в марте 2017 года в «Альянсе» начались кадровые перемены: Николай Клековкин был назначен первым заместителем генерального директора СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь», а уже спустя месяц он занял пост генерального директора. Николаус Фрай покинул компанию и перешел в «Росгосстрах».

Разработку и вывод на рынок новых продуктов в сегменте страхования имущества физлиц можно было бы трактовать как намек на возвращение компании в розницу после длительного курса на отказ от развития этого сегмента. Однако, как сообщили порталу Банки.ру в компании, страховщик пока не готов говорить о смене стратегии. «Утвержденная ранее стратегия Allianz актуальна и по сей день. При этом мы внимательно следим за развитием ситуации на страховом рынке, и в настоящее время такой сегмент, как страхование имущества физических лиц, представляется нам достаточно перспективным», — пояснил порталу Банки.ру заместитель директора центра страхования ключевых клиентов СК «Альянс» Дмитрий Волков, уточнив, что возвращаться в моторные виды страхования компания в ближайшее время не планирует.

В июне в Allianz также стартовали продажи полисов страхования выезжающих за рубеж, а осенью, как рассказал Волков, планируется запуск IT-платформы, которая позволит приобретать полисы непосредственно на сайте Allianz. Также в ближайших планах Allianz в России разработка цифровых решений для партнеров, уточнили в компании.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru