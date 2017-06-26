Средняя стоимость жизни россиянина (размер компенсации, на которую, по мнению граждан, в случае их гибели могут рассчитывать семьи) составила 1,2 млн долларов. При этом в 2015 году эта сумма с учетом компенсации морального ущерба составляла 624 тыс. долларов, а сейчас выросла практически в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ совместно с Росгосстрахом, пишет «Российская газета».

«Прежде всего такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией», — говорит руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.



Самую большую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые. Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Ульяновске, самые низкие — в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.

В среднем по миру стоимость жизни равна 2,6 млн долларов.

