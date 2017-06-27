Страховщики ОСАГО по итогам 2017 года могут получить 21 млрд рублей убытка по ОСАГО. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Первый квартал этого года показал, что мы собрали около 90 миллиардов рублей по кварталу, а выплатили около 100 миллиардов рублей. Это без учета расходов на ведение дел и тех резервов, которые Центральный банк обязывает делать автостраховщиков. Если все посчитать, то страховщики по этому году должны принести минус 21 миллиард рублей», — сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, по оценкам РСА, убыток страховщиков по договорам ОСАГО, заключенным в 2016 году, составит 12,3 млрд рублей — с учетом того что выплаты по полисам 2016 года будут продолжаться несколько лет.

Основной причиной убыточности считается деятельность криминальных и недобросовестных автоюристов. По оценкам Юргенса, они вывели с рынка порядка 40 млрд рублей.