Вирус-вымогатель Petya затронул все офисы Хоум Кредит Банка, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу, пишет РБК со ссылкой на источники.



Сайт банка также не работал на момент написания материала.



В пресс-службе Хоум Кредит Банка сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.

Одновременно хакерской атаке подверглась информационная система компании Evraz, крупнейшим из совладельцев которой является Роман Абрамович. Как сообщил представитель компании, в информационной системе произошел сбой, но основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет.

В Сбербанке РБК заверили, что все системы банка работают в штатном режиме. Представитель Альфа-Банка сообщил, что никаких атак не фиксировали.

«Подобным атакам банк «Открытие», как и другие банки, подвергается несколько раз в неделю. Наши системы безопасности их успешно отражают. Мы функционируем в стандартном режиме и не прекращаем совершенствовать свои системы защиты», — пояснил РБК директор по информационной безопасности банка «Открытие» Вячеслав Касимов.

Ранее во вторник о «мощной хакерской атаке» на свои серверы сообщила «Роснефть», из-за вирусной атаки вышли из строя компьютеры целого ряда банков и предприятий на Украине.

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании Атаке вируса-вымогателя Petya подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.