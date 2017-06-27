Вирус-вымогатель Petya затронул все офисы Хоум Кредит Банка, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу, пишет РБК со ссылкой на источники.
Сайт банка также не работал на момент написания материала.
В пресс-службе Хоум Кредит Банка сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.
Одновременно хакерской атаке подверглась информационная система компании Evraz, крупнейшим из совладельцев которой является Роман Абрамович. Как сообщил представитель компании, в информационной системе произошел сбой, но основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет.
В Сбербанке РБК заверили, что все системы банка работают в штатном режиме. Представитель Альфа-Банка сообщил, что никаких атак не фиксировали.
«Подобным атакам банк «Открытие», как и другие банки, подвергается несколько раз в неделю. Наши системы безопасности их успешно отражают. Мы функционируем в стандартном режиме и не прекращаем совершенствовать свои системы защиты», — пояснил РБК директор по информационной безопасности банка «Открытие» Вячеслав Касимов.
Ранее во вторник о «мощной хакерской атаке» на свои серверы сообщила «Роснефть», из-за вирусной атаки вышли из строя компьютеры целого ряда банков и предприятий на Украине.
Атаке вируса-вымогателя Petya подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 219,35 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,18 млрд, кредитный портфель — 175,47 млрд, обязательства перед населением — 139,26 млрд.