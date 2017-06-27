Временная администрация НКБ, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, выявила недостачу денежных средств на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.



«Временная администрация по управлению ООО «КБ «НКБ», назначенная приказом Банка России от 29 декабря 2016 года № ОД-4841 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения ревизии наличных денежных средств и ценностей в кассе банка выявила недостачу денежных средств в сумме более 1 миллиарда рублей. Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временной администрацией установлен ряд сделок, имеющих признаки вывода ликвидных активов путем приобретения нереальной к взысканию ссудной задолженности физических лиц», — отмечается в релизе.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,2 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 0,9 млрд рублей. По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.

Арбитражный суд Москвы в апреле признал банк несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.