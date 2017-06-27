Google уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии оштрафовать его на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства, рассмотрит документ и приведет свои доводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на заявление главного юрисконсульта корпорации Кента Уокера.

«Мы уважаем, но не соглашаемся с заключением, о котором объявили сегодня. Мы рассмотрим решение комиссии подробно, поскольку мы намерены обратиться по нему (в суд. — Прим. ред.) и надеемся продолжить излагать доводы», — заявил он.

«Когда вы делаете покупки онлайн, вы стремитесь найти продукты, которые вы ищете, быстро и легко. И рекламодатели хотят продвинуть те же самые продукты. Вот почему Google, делая рекламные предложения, соединяет наших пользователей с тысячами рекламодателей, крупных и небольших, способами, которые полезны для них обоих», — добавил он.

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщила ЕК во вторник. Штраф в 2,4 млрд евро отражает серьезный характер нарушения антимонопольных правил со стороны Google; решение предписывает компании прекратить эту деятельность в течение 90 дней, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.