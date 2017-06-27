Google уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии оштрафовать его на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства, рассмотрит документ и приведет свои доводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на заявление главного юрисконсульта корпорации Кента Уокера.

«Мы уважаем, но не соглашаемся с заключением, о котором объявили сегодня. Мы рассмотрим решение комиссии подробно, поскольку мы намерены обратиться по нему (в суд. — Прим. ред.) и надеемся продолжить излагать доводы», — заявил он.

«Когда вы делаете покупки онлайн, вы стремитесь найти продукты, которые вы ищете, быстро и легко. И рекламодатели хотят продвинуть те же самые продукты. Вот почему Google, делая рекламные предложения, соединяет наших пользователей с тысячами рекламодателей, крупных и небольших, способами, которые полезны для них обоих», — добавил он.

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщила ЕК во вторник. Штраф в 2,4 млрд евро отражает серьезный характер нарушения антимонопольных правил со стороны Google; решение предписывает компании прекратить эту деятельность в течение 90 дней, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщается в официальном релизе Еврокомиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.