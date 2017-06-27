Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений в январе — апреле 2017 года составил плюс 3 трлн 224,5 млрд рублей в действующих ценах. Такие оперативные данные приводит во вторник Росстат.

Как уточняется, 30,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 4 трлн 52,3 млрд рублей, а 15,6 тыс. организаций имели убыток на сумму 827,8 млрд.



Чистая прибыль организаций снизилась в годовом выражении, свидетельствуют данные статведомства: в январе — апреле 2016 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций равнялся плюс 3 трлн 558,5 млрд рублей.