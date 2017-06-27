Временная администрация Росэнергобанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации бывшим руководством финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Временная администрация по управлению КБ «РЭБ» (АО), назначенная приказом Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД-943 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу, а также путем совершения операций с недвижимым имуществом», — говорится в релизе.

Кроме того, экс-руководство Росэнергобанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд рублей.

По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.