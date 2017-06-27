Банк России выявил случаи заражения IT-систем банков РФ в результате хакерской атаки, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

«Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. Нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам не зафиксировано», — говорится в сообщении ЦБ.

В настоящее время Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий выявленных компьютерных атак.

Ранее руководитель криминалистической лаборатории Group-IB Валерий Баулин сказал RNS, что в результате хакерской атаки с помощью вируса-шифровальщика Petya.A пострадали более 80 компаний в России и на Украине.