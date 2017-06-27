Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз роста ВВП США на 2017—2018 годы в сторону понижения на 0,2 процентного пункта и 0,4 процентного пункта — до 2,1%, говорится в отчете фонда по итогам анализа экономической ситуации в стране.

Согласно апрельскому World Economic Outlook рост в этом и следующем году в США ожидался на уровне 2,3% и 2,5% ВВП.

«Рост прогнозируется на уровне 2,1% в 2017—2018 годах с уровнем безработицы приблизительно 4,25%», — говорится в документе. Там же отмечается, что Соединенные Штаты остро нуждаются в налоговой реформе, чтобы процесс уплаты налогов стал более простым и прозрачным.

Кроме того, фонд приветствовал позицию США о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, а не о выходе из нее. «США извлекли бы выгоду, оставшись открытыми, они стремятся к новым или пересмотренным торговым соглашениям», — добавляется в документе МВФ.